14.05.2020 09:20

В Харьков подтвердили заражение очередной пятерки медиков

В Харьковском областном специализированном диспансере радиационной защиты населения коронавирусной болезнью заболели пятеро работников



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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По сведениям пресс-службы, по состоянию на 13 мая в диспансере радиационной защиты зафиксировано 5 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди медперсонала. В течение последних суток количество больных медиков в диспансере не увеличилась.

На сегодня одна медсестра из диспансера радиологической защиты находится в Харьковской областной инфекционной больнице на кислородной поддержки (маске), не в реанимации.