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14.05.2020  09:20   

В Харьков подтвердили заражение очередной пятерки медиков

В Харьковском областном специализированном диспансере радиационной защиты населения коронавирусной болезнью заболели пятеро работников


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Об этом  сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По сведениям пресс-службы, по состоянию на 13 мая в диспансере радиационной защиты зафиксировано 5 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди медперсонала. В течение последних суток количество больных медиков в диспансере не увеличилась.

На сегодня одна медсестра из диспансера радиологической защиты находится в Харьковской областной инфекционной больнице на кислородной поддержки (маске), не в реанимации.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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