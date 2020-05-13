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13.05.2020  20:11   

У Харкові занепокоєні скупченням людей у громадському транспорті

Скупчення людей у наземному транспорті після ослаблення карантину може привести до негативних наслідків.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 13 травня 2020 року, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради повідомила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.
 
За її словами, багато людей вийшли на роботу, і відразу виникло скупчення на зупинках і в громадському транспорті. Вона зазначила, що ослаблення карантинних заходів повинно супроводжуватися посиленням транспортних перевезень. Тому, щоб уникнути наслідків епідемічного характеру, треба відкрити метрополітен.
 
«Дивлячись на те, що відбувається, а метро не працює, я бачу загрозу для виконання карантинних заходів у місті. Крім того, люди послабили свою відповідальність за виконання умов карантину. Ніхто не відміняв носіння масок, рукавичок у крамницях, дотримання дистанції. Потрібно уважно поставитися до цієї ситуації і поставити питання відкриття метро перед урядом», - сказала заступник міського голови.
 
Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що Харківський метрополітен ретельно підготувався до карантину - придбав багато дезінфекційних розчинів, відпрацював нічну дезінфекцію вагонів і графік прибирання. Крім того, відпрацьована пропускна система.
 
«Є вентиляція, дезінфекція, можливість дотримуватися відстань. Тому можна використовувати метрополітен так, щоб уникнути небажаних наслідків», - підкреслила заступник міського голови.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, рост числа больных, пандемия, эпидемия
 
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