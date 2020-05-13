13.05.2020 20:11

У Харкові занепокоєні скупченням людей у громадському транспорті

Скупчення людей у наземному транспорті після ослаблення карантину може привести до негативних наслідків.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 13 травня 2020 року, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради повідомила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, багато людей вийшли на роботу, і відразу виникло скупчення на зупинках і в громадському транспорті. Вона зазначила, що ослаблення карантинних заходів повинно супроводжуватися посиленням транспортних перевезень. Тому, щоб уникнути наслідків епідемічного характеру, треба відкрити метрополітен.

«Дивлячись на те, що відбувається, а метро не працює, я бачу загрозу для виконання карантинних заходів у місті. Крім того, люди послабили свою відповідальність за виконання умов карантину. Ніхто не відміняв носіння масок, рукавичок у крамницях, дотримання дистанції. Потрібно уважно поставитися до цієї ситуації і поставити питання відкриття метро перед урядом», - сказала заступник міського голови.

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що Харківський метрополітен ретельно підготувався до карантину - придбав багато дезінфекційних розчинів, відпрацював нічну дезінфекцію вагонів і графік прибирання . Крім того, відпрацьована пропускна система.

«Є вентиляція, дезінфекція, можливість дотримуватися відстань. Тому можна використовувати метрополітен так, щоб уникнути небажаних наслідків», - підкреслила заступник міського голови.