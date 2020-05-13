13.05.2020 18:16

Увага, не розслаблюйтеся: харків'ян просять дотримуватися карантину

Після свят у місті зафіксовано збільшення кількості хворих на коронавірус.



//city.kharkov.ua

Харків'ян просять дотримуватися карантину і правильно реагувати на його послаблення

Після свят у місті зафіксовано збільшення кількості хворих на коронавірус.

Про це сьогодні, 13 травня, на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоровя міської ради повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, спалахи захворювання були зафіксовані після Вербної Неділі та Великодня.

«12 квітня - у нас нуль захворювань, але це була Вербна Неділя. Давайте відрахуємо після цього інкубаційний період - 14 днів. 26 квітня - пік захворювань. По місту - 30 хворих, по області - 49. Ось вам результати, коли люди вийшли без масок, вели дітей до церкви, діяли на свій розсуд. Потім було святкування Пасхи, і після 14 днів - знову пік отримання позитивних результатів. Далі були травневі свята, і станом на сьогодні ми маємо 49 позитивних результатів по області та 33 по місту, в порівнянні зі вчорашнім днем ​​- 22 випадки», - зазначила віце-мер, пославшись на діаграму зі щодобовими показниками кількості захворілих на COVID-19.

Вона підкреслила, що послаблення карантину було прийнято, щоб люди могли вийти на роботу, і це не означає, що можна зняти маски, рукавички, не мити руки, збиратися великими компаніями тощо.

«Вихід на роботу не знімає карантину і обов'язку перебувати на відстані один від одного. Може збиратися разом сім'я, члени якої спілкуються щодня, але не більше. Треба виїжджати на природу, треба шукати можливість гуляти з дітьми, але відстань між людьми повинна бути якомога більше», - підкреслила Світлана Горбунова-Рубан.

Нагадаємо, що станом на 13 травня у Харкові зафіксовано 406 випадків захворювання на коронавірус.