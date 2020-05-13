Карантин в Украине продлят, но без локдауна — премьер (ВИДЕО)

13.05.2020 13:13

«Идем по сценарию Польши» - Шмыгаль отчитался перед Советом по борьбе с COVID-19

Карантин в Украине будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Так, Шмигаль отметил, что болезнь можно локализовать, если смягчить карантинные мероприятия против эпидемии и передать все больше полномочий на места органам местного самоуправления.

«Соответственно, делать локдаун всей стране в июне или июле может быть уже нецелесообразно. В этот момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина», — заявил Шмыгаль.

"Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю тут политикам на этих вопросах не спекулировать, а четко соблюдать все требования и нормы карантина. Других действующих механизмов в мире на сегодня нет. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены входить в карантин и выходить из него по действующим правилам", - заявил Денис Шмыгаль.

Ситуация с пандемией в Украине

По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 402 новые случая.

Напомним