Карантин в Украине продлят, но без локдауна — премьер (ВИДЕО)

Так, Шмигаль отметил, что болезнь можно локализовать, если смягчить карантинные мероприятия против эпидемии и передать все больше полномочий на места органам местного самоуправления.
«Соответственно, делать локдаун всей стране в июне или июле может быть уже нецелесообразно. В этот момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина», — заявил Шмыгаль.
"Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю тут политикам на этих вопросах не спекулировать, а четко соблюдать все требования и нормы карантина. Других действующих механизмов в мире на сегодня нет. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены входить в карантин и выходить из него по действующим правилам", - заявил Денис Шмыгаль.
Ситуация с пандемией в Украине
По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 402 новые случая.
Напомним
-
22 апреля Министерство здравоохранения внесло на заседание Кабмина проект постановления о продлении карантина до 12 мая.
-
24 апреля Кабмин объявил, какие меры карантина в Украине будут смягчены, но только в том случае, если в стране не будет «большой волны» заболевания коронавирусом.
-
В связи с пандемией коронавируса карантинные мероприятия на территории Украины действуют с 12 марта.