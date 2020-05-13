В областной инфекционной больнице возросло количество больных медиков

За несколько дней заболели не менее шести медработников учреждения.
Об этом СМИ сказал директор больницы Павел Нартов.
"Сейчас у нас 194 занятых мест ... С этих 194, которые находятся, 174 подтвержден диагноз. Больница рассчитана на 200, но мы можем и больше, зависит от количества персонала. У нас заболел медперсонал, младший, средний, то есть не хватает их . А если мы будем открывать в детской больнице, там тоже персонал наш врачи наши ", - сказал Нартов.
Нартов не смог уточнить, скольким работникам больницы подтвердили коронавирус на сегодня.
"Шесть было ... Может, и больше. С каждым днем информация восстанавливается", - сказал Нартов.
По состоянию на 9 мая сообщалось о двух больных медсестер инфекционной больницы.
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