13.05.2020 13:03

В областной инфекционной больнице возросло количество больных медиков

За несколько дней заболели не менее шести медработников учреждения.



://facebook.com

Об этом СМИ сказал директор больницы Павел Нартов.

"Сейчас у нас 194 занятых мест ... С этих 194, которые находятся, 174 подтвержден диагноз. Больница рассчитана на 200, но мы можем и больше, зависит от количества персонала. У нас заболел медперсонал, младший, средний, то есть не хватает их . А если мы будем открывать в детской больнице, там тоже персонал наш врачи наши ", - сказал Нартов.

Нартов не смог уточнить, скольким работникам больницы подтвердили коронавирус на сегодня.

"Шесть было ... Может, и больше. С каждым днем ​​информация восстанавливается", - сказал Нартов.

По состоянию на 9 мая сообщалось о двух больных медсестер инфекционной больницы.