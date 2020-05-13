У Харкові - 406 хворих на коронавірус

Станом на 13 травня в Харкові зафіксовано 406 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 тис. 86 підозр на COVID-19, з яких 672 випадки підтверджено. Під підозрою залишаються 135 осіб, з них 94 - жителі Харкова. Також за цей час 81 пацієнт одужав, 20 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 13 травня в Україні 16 тис. 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3 тис. 716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.
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