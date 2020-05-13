13.05.2020 11:44

Минздрав разработал алгоритм ослабления карантина: какие контрольные даты

Министерство обратится к правительству с просьбой утвердить соответствующее постановление



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В Минздраве есть четкий алгоритм относительно снятия карантинных ограничений. При этом будут учитываться разные показатели, которые могут влиять на сроки смягчения, сообщил сегодня министр здравоохранения Максим Степанов.

В министерстве также разработали прогнозируемые даты достижения показателей, в соответствии с которыми смогут ослабить карантин.

"У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, соответственно 1 июня, 11-ое и т. д… Я думаю, на этой неделе, сегодня-завтра, мы презентуем все это", – уточнил министр.

Степанов добавил, что в ближайшее время Минздрав обратится к правительству с просьбой утвердить соответствующее постановление.

Также в профильном министерстве настаивают на введении так называемого адаптивного карантина. Это связано с разной статистикой заболеваемости в регионах, а это по-разному нагружает систему здравоохранения.

Ранее президент Владимир Зеленский допустил рассмотрение последующих этапов ослабления карантина. В Минздраве подтвердили, что количество больных, которые обращаются с пневмонией, уменьшается.

Напомним, часть карантинных послаблений заработала 11 мая.