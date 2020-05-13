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13.05.2020  11:01   

В Харькове очередная жертва коронавируса

Таким образом, в регионе уже 20 летальных случаев от коронавируса.


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По состоянию на 13 мая в нашем регионе подтверждено 672 случая коронавируса, в том числе 20 человек умерли и 81 выздоровел. За сутки — одна смерть и одно выздоровление. Данные опубликованы на сайте Харьковского лабораторного центра. 

За сутки в Харьковской области подтверждены 49 новых случаев коронавируса и появилось еще 45 подозрений. Это - один из самых высоких показателей в Украине.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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