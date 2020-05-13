13.05.2020 11:01

В Харькове очередная жертва коронавируса

Таким образом, в регионе уже 20 летальных случаев от коронавируса.



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По состоянию на 13 мая в нашем регионе подтверждено 672 случая коронавируса, в том числе 20 человек умерли и 81 выздоровел. За сутки — одна смерть и одно выздоровление. Данные опубликованы на сайте Харьковского лабораторного центра.

За сутки в Харьковской области подтверждены 49 новых случаев коронавируса и появилось еще 45 подозрений. Это - один из самых высоких показателей в Украине.