В Харькове очередная жертва коронавируса

Таким образом, в регионе уже 20 летальных случаев от коронавируса.
По состоянию на 13 мая в нашем регионе подтверждено 672 случая коронавируса, в том числе 20 человек умерли и 81 выздоровел. За сутки — одна смерть и одно выздоровление. Данные опубликованы на сайте Харьковского лабораторного центра.
За сутки в Харьковской области подтверждены 49 новых случаев коронавируса и появилось еще 45 подозрений. Это - один из самых высоких показателей в Украине.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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