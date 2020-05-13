13.05.2020 09:33

Харьковщина возглавила печальный рейтинг по темпу заболеваемости на COVID-19

По заболеваемости Харьковщина обошла даже таких «лидеров» как Киев и черновицкая область



moz.gov.uа

В Харьковской области за последние сутки количество больных коронавируса увеличилась на 49 человек (7,9%) и составила 672 пациентов

В частности, за сутки возросло количество инфицированных:

в Харьковской области на 49 человек,

в Черновицкой области на 48 человек,

в Винницкой области на 48 человек,

в Киеве на 30 человек.

Кроме того, такие же данные привел глава Минздрава Максим Степанов на ежедневном брифинге.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 49, Черновицкой области - 48, Винницкой области - 48, в Киеве - 30 случаев", - заявил он.