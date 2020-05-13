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13.05.2020  09:33   

Харьковщина возглавила печальный рейтинг по темпу заболеваемости на COVID-19

По заболеваемости Харьковщина обошла даже таких «лидеров» как Киев и черновицкая область


moz.gov.uа

В Харьковской области за последние сутки количество больных коронавируса увеличилась на 49 человек (7,9%) и составила 672 пациентов

В частности, за сутки возросло количество инфицированных:

  • в Харьковской области на 49 человек,
  • в Черновицкой области на 48 человек,
  • в Винницкой области на 48 человек,
  • в Киеве на 30 человек.

Кроме того, такие же данные привел глава Минздрава Максим Степанов на ежедневном брифинге.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 49, Черновицкой области - 48, Винницкой области - 48, в Киеве - 30 случаев", - заявил он.

Источник:   пресс-служба ЦОЗ Минздрава
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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