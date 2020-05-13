Харьковщина возглавила печальный рейтинг по темпу заболеваемости на COVID-19

По заболеваемости Харьковщина обошла даже таких «лидеров» как Киев и черновицкая область
В Харьковской области за последние сутки количество больных коронавируса увеличилась на 49 человек (7,9%) и составила 672 пациентов
В частности, за сутки возросло количество инфицированных:
Кроме того, такие же данные привел глава Минздрава Максим Степанов на ежедневном брифинге.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 49, Черновицкой области - 48, Винницкой области - 48, в Киеве - 30 случаев", - заявил он.
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