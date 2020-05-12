Коронавирус на Харьковщине: заболевших за сутки втрое больше чем выздоровевших

За сутки в Харьковской области обнаружили 28 новых больных СOVID-19, семь человек выздоровели.
"623 случая лабораторно подтверждено, в т. Ч. 19 - летальные, 80 - выздоровление", - сообщает Харьковский лабораторный центр.
Большинство новых случаев за сутки зарегистрировано в Харькове - 22 (всего 373).
Шесть случаев - на территории районов области:
Новых летальных случаев последние сутки не зафиксировано.
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