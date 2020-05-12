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12.05.2020  11:35   

Коронавирус на Харьковщине: заболевших за сутки втрое больше чем выздоровевших

За сутки в Харьковской области обнаружили 28 новых больных СOVID-19, семь человек выздоровели.


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"623 случая лабораторно подтверждено, в т. Ч. 19 - летальные, 80 - выздоровление", - сообщает Харьковский лабораторный центр.

Большинство новых случаев за сутки зарегистрировано в Харькове - 22 (всего 373).

Шесть случаев - на территории районов области:

  1. Харьковский: 3 (всего 61)
  2. Дергачевский: 2 (всего 13)
  3. Золочевский: 1 (всего 2)

Новых летальных случаев последние сутки не зафиксировано.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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