Главная Новости Медицина В Харькове от коронавируса умерла первый медик - медсестра реанимационного отделения
10.05.2020  15:05   

В Харькове от коронавируса умерла первый медик - медсестра реанимационного отделения

По мнению коллег женщина могла заразится во время религиозных мероприятий на Пасху.


://facebook.com

Эту информацию Общественном подтвердила пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Вадима Иванникова.

Речь идет о медсестру Харьковского областного диспансера радиационной защиты, жительницу Харькова. По данным обладминистрации, медсестра (по уточненным данным, ей было 48 лет - ред.) Заразилась в быту - при крестин на Пасху. Информация о смерти женщины зафиксирована в статистике 10 мая .

По информации директора диспансера Ирины Пироговой, умерла старшая медсестра реанимационного отделения.

"Очень хорошая работница, очень хороший специалист, давно работала в заведении. Вероятно, заразилась в пасхальные дни. Она куда-то ездила на Пасху в Дергачевский район", - сказала Пирогова.

"Когда ее положили в инфекционную больницу (по информации Пироговой, около двух недель назад) , у нас провели эпидемиологическое расследование. Это бытовое заражение. Не связанных с работой, в связи с отсутствием пациентов в больнице", - добавила директор диспансера .

По ее словам, пяти медработникам из числа персонала сделали ПЦР-тест и отправили в самоизоляцию. Результаты тестирования ожидают.

"Клинических проявлений на сегодня ни у кого нет", - сказала Пирогова.

Харьковский областной диспансер радиационной защиты - один из опорных заведений для госпитализации больных с COVID-19, однако пока он не начинал принимать пациентов с коронавируса.

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.05 Новости Специалисты регионального лабцентра обновили карту заражения COVID-19 на Харьковщине 10.05 Дороги и транспорт Выезд харьковчан за границу ограничен только самолетами и не через МИД - официальное объяснение 10.05 Медицина Глава Минздрава дал рекомендации харьковчанам накануне ослабления карантина (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 