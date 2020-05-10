10.05.2020 15:05

В Харькове от коронавируса умерла первый медик - медсестра реанимационного отделения

По мнению коллег женщина могла заразится во время религиозных мероприятий на Пасху.



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Эту информацию Общественном подтвердила пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Вадима Иванникова.

Речь идет о медсестру Харьковского областного диспансера радиационной защиты, жительницу Харькова. По данным обладминистрации, медсестра (по уточненным данным, ей было 48 лет - ред.) Заразилась в быту - при крестин на Пасху. Информация о смерти женщины зафиксирована в статистике 10 мая .

По информации директора диспансера Ирины Пироговой, умерла старшая медсестра реанимационного отделения.

"Очень хорошая работница, очень хороший специалист, давно работала в заведении. Вероятно, заразилась в пасхальные дни. Она куда-то ездила на Пасху в Дергачевский район", - сказала Пирогова.

"Когда ее положили в инфекционную больницу (по информации Пироговой, около двух недель назад) , у нас провели эпидемиологическое расследование. Это бытовое заражение. Не связанных с работой, в связи с отсутствием пациентов в больнице", - добавила директор диспансера .

По ее словам, пяти медработникам из числа персонала сделали ПЦР-тест и отправили в самоизоляцию. Результаты тестирования ожидают.

"Клинических проявлений на сегодня ни у кого нет", - сказала Пирогова.

Харьковский областной диспансер радиационной защиты - один из опорных заведений для госпитализации больных с COVID-19, однако пока он не начинал принимать пациентов с коронавируса.