Глава Минздрава дал рекомендации харьковчанам накануне ослабления карантина (ВИДЕО)

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев соблюдать осторожность перед частичным снятием карантинных мер в стране.
Об этом он сообщил во время брифинга 10 мая, трансляция была опубликована на YouTube-канале Кабинета министров.
Он отметил, что сохранение масочного режима и других мер безопасности чрезвычайно важно для каждого человека. Помимо этого, он напомнил, что уже с 11 мая в Украине откроются парикмахерские, стоматологии и другие учреждения, а также возобновится торговля непродовольственными товарами.
"Организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение является чрезвычайно важными вопросами, в особенности в период частичного снятия карантина. Я прошу соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и всеми рекомендациями, которые Минздрав каждый день дает. Это очень важно, потому что напрямую влияет на наше здоровье", - сказал Степанов.
День обещает на удивление спокойный, гармоничный душевный настрой – это состояние склоняет к получению удовольствия от жизни. Плывите по течению, и положительных эмоций вам с лихвой хватит на всю неделю.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Во второе воскресенье мая многие страны, в том числе Украина, отмечают День матери.
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