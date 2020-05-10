10.05.2020 13:31

Глава Минздрава дал рекомендации харьковчанам накануне ослабления карантина (ВИДЕО)

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев соблюдать осторожность перед частичным снятием карантинных мер в стране.



Максим Степанов. Фото: mess.news

Об этом он сообщил во время брифинга 10 мая, трансляция была опубликована на YouTube-канале Кабинета министров.

Он отметил, что сохранение масочного режима и других мер безопасности чрезвычайно важно для каждого человека. Помимо этого, он напомнил, что уже с 11 мая в Украине откроются парикмахерские, стоматологии и другие учреждения, а также возобновится торговля непродовольственными товарами.

"Организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение является чрезвычайно важными вопросами, в особенности в период частичного снятия карантина. Я прошу соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и всеми рекомендациями, которые Минздрав каждый день дает. Это очень важно, потому что напрямую влияет на наше здоровье", - сказал Степанов.