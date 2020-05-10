10.05.2020 13:03

За сутки выявили 44 новых случая COVID-19, два человека на Харьковщине скончались

С начала распространения коронавируса от него смогли излечиться 67 жителей региона



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В Харьковской области за минувшие сутки зафиксировали 44 новых случая коронавируса. Об этом информирует Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Таким образом, с начала распространения COVID-19 им заразились 572 жителя региона. Из них 67 человек сумели излечиться, а в 16 случаях заболевание привело к летальному исходу. Меньше всего вирус затрагивает среди несовершеннолетних: их всего 3% от общего числа пациентов. При этом почти 3/4 заболевших - люди в возрасте от 30 до 69 лет.

В целом по стране 9 мая зафиксировали 522 новых случая COVID-19. За сутки излечился 151 украинец, скончались 15 человек. Печальное "лидерство" среди регионов по прежнему сохраняют Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области. Меньше всего заболевших на севере и востоке нашего государства. Так, в Луганской области зафиксировали всего 42 случая заражения, а в Черниговской - 73.

Фото: Центр общественного здоровья