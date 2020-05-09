09.05.2020 13:03

Министр охраны здоровья привел в пример выплаты медикам в Харьковской области

Семнадцати врачам в Харьковской области начислили по 870 гривен вместо обещанных 300%. В Министерстве охраны здоровья продолжают уверять, что врачи все получат, а виновных в невыплатах уволят.



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Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов возмутился отчетами областей по надбавкам в размере 300% медикам, которые работают с больными коронавирусом, и в пример привел Харьковскую область.

"На этой неделе я провел совещание с руководителями департаментов охраны здоровья. Также присутствовали заместители глав районных государственных администраций. Мы поставили задачу о выплатах всех без исключения надбавок этих 300% и отчетах до конца рабочего дня пятницы, 8 мая. Во-первых, три области вообще не отчитались - это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Во-вторых, по тем отчетам, которые мы увидели, я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медработниках, которые в марте были заняты лечением 4 больных. Общая сумма средств, выплаченная в качестве доплат - 14900 грн, или 870 гривен каждому, если просто разделить и вывести в среднем. Какие-то интересные три оклада в Харьковской области. Такая же ситуация в других областях происходит", - сказал Степанов на брифинге 9 мая.

Он отметил, что правительство и Министерство охраны здоровья перечислили все средства регионам до 15 апреля, за неделю их могли распределить между медиками.

"После получения средств на выплату зарплаты с четким установленным государством механизмом - это максимум неделя. У нас уже происходит такой квест - когда мы ищем, почему именно не были выплачены средства нашим медицинским работникам", - пожаловался министр.

Медикам Степанов пообещал довести дело до конца и наказать виновных.

"Я могу уверить всех наших медработников. Во-первых, эта ситуация будет доведена до конца и все без исключения медработники, которые должны были получить эту доплату, они ее получат. Во-вторых, эта ситуация находится на контроле президента страны, и правительства. Я буду докладывать и премьер-министру, и президенту страны по этой ситуации. Я буду настаивать на принятии соответствующих управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право просто издеваться над нашими медицинскими работниками, которые работали и работают с больными COVID-19, спасают нашу жизнь. Это недопустимо", - подытожил министр