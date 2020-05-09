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09.05.2020  12:21   

За ночь на Харьковщине умерли еще два человека с подтвержденным COVID-19

В Харьковской области за сутки количество больных COVID-19 выросла на 10% - до 528


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По данным регионального лабцентра, по состоянию на утро 9 мая в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 895 подозрений на COVID-19, в том числе 528 случаев подтверждены, 249 опровергнуты, 118 ожидают подтверждения или опровержения. 

При этом 63 подозрения были зарегистрированы в течение суток с 8 на 9 мая.

В регионе умерли 14 человек, у которых также был подтвержден COVID-19 (по состоянию на 8 мая умерших было 12 - Ред.). Еще 61 человек выздоровел.

Наибольшее количество больных выявлена ​​в Харькове - 318 человек. На втором месте Харьковский район (51 больной), на третьем - Зимовский (42 больных).

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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