09.05.2020 12:21

За ночь на Харьковщине умерли еще два человека с подтвержденным COVID-19

В Харьковской области за сутки количество больных COVID-19 выросла на 10% - до 528



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По данным регионального лабцентра, по состоянию на утро 9 мая в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 895 подозрений на COVID-19, в том числе 528 случаев подтверждены, 249 опровергнуты, 118 ожидают подтверждения или опровержения.

При этом 63 подозрения были зарегистрированы в течение суток с 8 на 9 мая.

В регионе умерли 14 человек, у которых также был подтвержден COVID-19 (по состоянию на 8 мая умерших было 12 - Ред.). Еще 61 человек выздоровел.

Наибольшее количество больных выявлена ​​в Харькове - 318 человек. На втором месте Харьковский район (51 больной), на третьем - Зимовский (42 больных).