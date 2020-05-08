08.05.2020 16:01

У Харкові - 280 хворих на коронавірус

Станом на 15:00 8 травня у Харкові зафіксовано 280 випадків захворювання на коронавірус.



://city.kharkov.ua

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я.



Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 832 підозри на COVID-19, з яких 476 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 115 осіб, з них - 85 по Харкову. Також за цей час 57 пацієнтів одужали, 11 - померли.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 8 травня в Україні - 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 - летальний, 2706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нових випадки.