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08.05.2020  16:01   

У Харкові - 280 хворих на коронавірус

Станом на 15:00 8 травня у Харкові зафіксовано 280 випадків захворювання на коронавірус.


://city.kharkov.ua

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я.

Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 832 підозри на COVID-19, з яких 476 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 115 осіб, з них - 85 по Харкову. Також за цей час 57 пацієнтів одужали, 11 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 8 травня в Україні - 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 - летальний, 2706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нових випадки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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