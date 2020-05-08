08.05.2020 14:35

В Харьковской области СOVID-19 был подтвержден у десяти полицейских и 115 медиков

Одними крупными очагами стали городская больница №25, где заболели 23 сотрудника и 10 медиков Красноградской ЦРБ



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За сутки с 7 на 8 мая COVID-19 подтвердили еще у 13 медицинских работников, из них 10 в Краснограде.

КНП "Красноградская центральная районная больница" - опорная для приема больных коронавирус. Как рассказывал в эфире директор местной телерадиокомпании, инфекционное отделение принимает инфицированных из четырех районов - Красноградского, Кегичевского, Зачепиловского и Сахновщинского.

Крупными очагами вируса также стали харьковская городская больница №25, где заразились 23 сотрудника, а также ЦРБ в Чугуеве и Валках, военный госпиталь и областная психиатрическая больница №1 (от шести до десяти человек). Пострадали и правоохранители. На данный момент диагноз COVID-19 подтвержден у восьми сотрудников отделения полиции в Липцах и у двух стражей порядка из Холодногорского ОП.