08.05.2020 12:02

Стало известно, откуда 11-й умерший с подтвержденным коронавируса в Харьковской области

В областной инфекционной больнице в Харькове умер житель Золочевского района, у которого подтвердили коронавирус.



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Об этом СМИ сказал председатель Золочевской райгосадминистрации Тамаз Гамбарашвили.

"Да, житель Золочевского района. Тот, что был зафиксирован как больной коронавирус, вчера умер в 22 больнице инфекционной (старое название областной инфекционной больницы - ред.) ", - сказал он.

По его словам, умерший - житель села Александровка Золочевского района старше 60 лет, который лечил в Харькове другую болезнь.

"Человек этот заболела, насколько нам известно, в больнице в городе Харькове и не контактировала со своими родственниками. Человек болел - не знаю болезнью, надо у медиков спрашивать -она попала в больницу, через 3-4 дня после того, как она попала в больницу, у нее диагностировали коронавирус ", - отметил председатель РГА.

Усиливать карантин в Александровке пока не планируют. Среди контактных лиц (сколько их, Гамбарашвили не уточнил) подтвержденных случаев нет.

"Анализы показали отрицательный результат. Поэтому пока мы не проводим никаких мер по блокированию или перекрытию дорог. Все меры по предотвращению инфекционного заболевания, все прошли. Было продезинфицированы двор, дом, улицы, все село. Все заведения продезинфицированы, магазины, остановки ", - отметил он.

В Украине за минувшие сутки, 7 мая, в стране от коронавируса умер 21 человек - это рекордный показатель с начала эпидемии. Впрочем, выздоровело от Covid-19 также максимальное за день число людей - 310 пациентов.

Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава.