08.05.2020 10:11

Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на 8 мая

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 832 подозрения COVID-19, в том числе 38 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 8 мая в области лабораторно подтверждено 476 случаев COVID-19 (+26 за сутки). В том числе 11 человек (+1) скончались, 57 (+8) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 280 человек (+11 за сутки).



При этом 115 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 85), 241 опровергнуто.