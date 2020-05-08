Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на 8 мая

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 832 подозрения COVID-19, в том числе 38 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 8 мая в области лабораторно подтверждено 476 случаев COVID-19 (+26 за сутки). В том числе 11 человек (+1) скончались, 57 (+8) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 280 человек (+11 за сутки).
При этом 115 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 85), 241 опровергнуто.
День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
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