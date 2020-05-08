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08.05.2020  09:24   

В Харькове и области выявлено 478 случаев коронавируса, – МОЗ

За сутки в регионе выявлено 28 новых заболевших.


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По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 424 случая;
Днепропетровская область - 652 случая;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 480 случаев;
Закарпатская область - 644 случая;
Запорожская область - 312 случаев;
Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
Кировоградская область - 408 случаев;
м. Киев - 1721 случай;
Киевская область - 935 случаев;
Львовская область - 660 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 179 случаев;
Одесская область - 583 случая;
Полтавская область - 239 случаев;
Ровенская область - 855 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 959 случаев;
Харьковская область - 478 случаев;
Херсонская область - 149 случаев;
Хмельницкая область - 148 случаев;
Черновицкая область - 2097 случаев;
Черкасская область - 331 случай;
Черниговская область - 69 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 37052 сообщение о подозрении на COVID-19.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, заболели, выявили
 
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