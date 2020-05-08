В лабцентре рассказали, сколько харьковских медиков выздоровело от коронавируса

Из 115 больных коронавирусом медработников состоянию на 2 мая выздоровели восемь.
Коронавирус обнаружили у медработников 30 учреждений региона, пишет Суспільне.
В антирейтинге медучреждений по количеству больных медработников - Харьковская городская больница №25, где COVID-19 подтвердили у 23 врачей, Чугуевская больница с 9 больными медиками, а также Валковская ЦРБ (6) и областная психиатрическая больница №1 (6).
Госпитализированы 12 медиков, больных COVID-19. Из них один в тяжелом состоянии, рассказала и о. главного санврача Любовь Махота.
«Основная масса на сегодняшний день медицинских работников - это бессимптомное протекание или легкая форма заболевания. Продолжается расследование инфекционного профессионального заболевания в тех лечебных учреждениях, где есть вероятная связь с обслуживанием больных COVID-19. Но большая часть заболевших медиков не имела контакта с больными коронавирусом, с предоставлением им медицинской помощи», - сообщила Махота.
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