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07.05.2020  15:30   

Выплаты медикам, которые заболели коронавирусом, приравняли к выплатам участников боевых действий

Выплаты семье медработника в случае летального случая составят 750 прожиточных минимумов - 1,5 миллиона гривен.


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На внеочередном заседании в четверг, 7 мая, Верховная Рада приняла законопроект 3376-1 "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей).

Документ принят за основу - "за" 337 голосов, и сразу же в целом - "за" 340 голосов.

Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели коронавирусом, приравниваются к выплатам участников боевых действий.

На случай установления инвалидности для медработника вследствие Сovid-19 правительство будет выплачивать им компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов (630,6 тыс. грн).

Выплаты семье медработника в случае летального случая составят 750 прожиточных минимумов - 1,5 миллиона гривен.

Внеочередное заседание Рады закрыто.

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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