Выплаты медикам, которые заболели коронавирусом, приравняли к выплатам участников боевых действий

Выплаты семье медработника в случае летального случая составят 750 прожиточных минимумов - 1,5 миллиона гривен.
На внеочередном заседании в четверг, 7 мая, Верховная Рада приняла законопроект 3376-1 "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей).
Документ принят за основу - "за" 337 голосов, и сразу же в целом - "за" 340 голосов.
Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели коронавирусом, приравниваются к выплатам участников боевых действий.
На случай установления инвалидности для медработника вследствие Сovid-19 правительство будет выплачивать им компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов (630,6 тыс. грн).
Выплаты семье медработника в случае летального случая составят 750 прожиточных минимумов - 1,5 миллиона гривен.
Внеочередное заседание Рады закрыто.
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