В Харькове рекордное количество заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на 7 мая

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 794 подозрения COVID-19, в том числе 34 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 7 мая в области лабораторно подтверждено 450 случаев COVID-19 (+40 за сутки). В том числе 10 человек скончались, 49 (+1) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 269 человек (+28 за сутки).
При этом 109 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 77), 235 опровергнуто.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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