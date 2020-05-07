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07.05.2020  10:08   

В Харькове рекордное количество заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на 7 мая

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 794 подозрения COVID-19, в том числе 34 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 7 мая в области лабораторно подтверждено 450 случаев COVID-19 (+40 за сутки). В том числе 10 человек скончались, 49 (+1) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 269 человек (+28 за сутки).

При этом 109 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 77), 235 опровергнуто.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, заболели, выявили
 
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