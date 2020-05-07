07.05.2020 10:08

В Харькове рекордное количество заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на 7 мая

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 794 подозрения COVID-19, в том числе 34 в течение последних суток.



// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 7 мая в области лабораторно подтверждено 450 случаев COVID-19 (+40 за сутки). В том числе 10 человек скончались, 49 (+1) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 269 человек (+28 за сутки).



При этом 109 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 77), 235 опровергнуто.