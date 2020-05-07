В Харькове и области выявлено 448 случаев коронавируса, – МОЗ

В регионе 38 новых заболевших за сутки.
По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 485 случаев;
Волынская область - 393 случая;
Днепропетровская область - 624 случая;
Донецкая область - 89 случаев;
Житомирская область - 468 случаев;
Закарпатская область - 600 случаев;
Запорожская область - 300 случаев;
Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
Кировоградская область - 403 случая;
г. Киев - 1675 случаев;
Киевская область - 916 случаев;
Львовская область - 595 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 171 случай;
Одесская область - 568 случаев;
Полтавская область - 236 случаев;
Ровенская область - 817 случаев;
Сумская область - 131 случай;
Тернопольская область - 951 случай;
Харьковская область - 448 случаев;
Херсонская область - 146 случаев;
Хмельницкая область - 138 случаев;
Черновицкая область - 2048 случаев;
Черкасская область - 324 случая;
Черниговская область - 68 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
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