07.05.2020 08:30

В Харькове больше ста медиков заразились СOVID-19

За сутки у 13 медиков в Харьковской области подтвердили коронавирус. Всего с начала карантина СOVID-19 диагностировали у 101 медработника.



// Facebook

Такие данные со ссылкой на Харьковский лабораторный центр предоставила пресс-служба ХОГА.



Больных коронавирусом медиков обнаружили в 28 учреждениях Харьковщины:



КНП «Городская клиническая больница № 13» ХГС

КНП ХОР «Областная клиническая больница»

КНП ХОР «Центр экстренной неотложной помощи и медицины катастроф»

КНП «Городская поликлиника №25» ХГС

КНП «Волковыская центральная районная больница»

КНП ХОР «Областная психиатрическая больница №1»

КНП «Змиевская ЦРБ» ЗРР ХО

ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им.Ситенко» НАМН Украины

КНП «Городская клиническая детская больница №16» ХГС

КНП «Волчанская ЦРБ»

КНП «Изюмская ЦГБ Песчанской Богоматери»

КНП ХОР «Туберкулезный санаторий Владимирский»

КНП «Городская поликлиника №21» ХГС

Военно-медицинский клинический центр Северного региона

КНП «МКБЛ № 25» ХГС

КНП «Змиевская ЦПМСД» ЗРР ХО

КНП ХОБСМЭ

ГУ «ТМО МВД Украины по Харьковской области»

в/ч А3306

КНП «ГКБ №27»

КНП ХОР «ОПКЛ №3»

КНП «Балаклейская ЦКРБ»

КНП «Чугуевская ЦРБ»

КНП «ГКБ №8» ХГС

КНП ХОР «Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения»

КНП «Дергачевская ЦРБ» ДРР

КНП ХОР «ОКИЛ»

«Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте»