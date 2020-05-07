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07.05.2020  08:30   

В Харькове больше ста медиков заразились СOVID-19

За сутки у 13 медиков в Харьковской области подтвердили коронавирус. Всего с начала карантина СOVID-19 диагностировали у 101 медработника.


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Такие данные со ссылкой на Харьковский лабораторный центр предоставила пресс-служба ХОГА.

Больных коронавирусом медиков обнаружили в 28 учреждениях Харьковщины:

КНП «Городская клиническая больница № 13» ХГС
КНП ХОР «Областная клиническая больница»
КНП ХОР «Центр экстренной неотложной помощи и медицины катастроф»
КНП «Городская поликлиника №25» ХГС
КНП «Волковыская центральная районная больница»
КНП ХОР «Областная психиатрическая больница №1»
КНП «Змиевская ЦРБ» ЗРР ХО
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им.Ситенко» НАМН Украины
КНП «Городская клиническая детская больница №16» ХГС
КНП «Волчанская ЦРБ»
КНП «Изюмская ЦГБ Песчанской Богоматери»
КНП ХОР «Туберкулезный санаторий Владимирский»
КНП «Городская поликлиника №21» ХГС
Военно-медицинский клинический центр Северного региона
КНП «МКБЛ № 25» ХГС
КНП «Змиевская ЦПМСД» ЗРР ХО
КНП ХОБСМЭ
ГУ «ТМО МВД Украины по Харьковской области»
в/ч А3306
КНП «ГКБ №27»
КНП ХОР «ОПКЛ №3»
КНП «Балаклейская ЦКРБ»
КНП «Чугуевская ЦРБ»
КНП «ГКБ №8» ХГС
КНП ХОР «Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения»
КНП «Дергачевская ЦРБ» ДРР
КНП ХОР «ОКИЛ»
«Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте»

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, заболели, выявили
 
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