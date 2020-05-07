В 15 опорных больницах Харьковщины отремонтируют приемные отделения

07.05.2020 08:39

Ремонтные работы проведут в рамках проекта «Большая стройка», инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским.

На данный момент 15 опорных больниц Харьковской области, 3 из которых находятся в Харькове, проходят процедуру проектирования, чтобы успеть вовремя подать необходимые документы.

«Нам необходимо успеть подать всю документацию, чтобы не потерять возможность реализовать в полной мере этот проект на территории области. Для нас это очень важно», - заявил на селекторном совещании заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

По его информации, проект включает строительство, ремонт, реконструкцию приемных отделений в больницах, а также обеспечение всем необходимым медицинским оборудованием.

«Сейчас расходуются средства только на проектирование, финансирование будет за государственный счет, также государство обеспечит дополнительно медицинским оборудованием в определенном объеме, - сказал Михаил Черняк. - Я считаю, что мы не можем потерять возможность повысить уровень медицинской помощи в области».

По информации директора Департамента капитального строительства ХОГА Алексея Белоцкого, работа по разработке проектно-сметной документации продолжается.

«Уже 7 районов области выполнили работу по разработке проекта», - отметил Алексей Белоцкий.