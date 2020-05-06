06.05.2020 18:41

Для харків'ян створять єдиний медичний портал і «гарячу лінію» з медичних питань

«Гарячу» лінію міського голови з медичних питань та Єдиний медичний портал планують створити у Харкові в 2020 році.



//city.kharkov.ua

Про це в ефірі програми «ШоШоу» на «MFM» повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

За його словами, мета першого проєкту - створити єдиний номер телефону, за яким харків'яни можуть зателефонувати, щоб записатися до лікаря або дізнатися необхідну інформацію з будь-яких медичних питань.

«Наприклад, де знаходиться лікарня, який графік прийому лікаря. Також можна буде залишити відгуки та рекомендації, щоб поліпшити роботу лікаря, лікарні або сфери в цілому. Така «гаряча лінія» за дорученням мера повинна бути запущена цього року», - повідомив Олег Дробот.

Він зазначив, що також відгук про роботу лікаря вже зараз можна залишити на сайті «Helsi.me». Рекомендації використовує Департамент охорони здоров'я, щоб покращувати якість роботи медперсоналу.

Крім того, Олег Дробот розповів, що цього року планується створити Єдиний медичний портал міста. Це буде сайт, де буде зібрана інформація про медустанови та міську медицину.

«Портал замінить 66 різних сайтів лікарень і поліклінік міста. Одна точка входу для отримання інформації про установи, про те, що реалізується в міській медицині. Також на цьому сайті будуть важливі для харків'ян повідомлення. Такий глобальний план на 2020 рік ми бачимо», - зазначив заступник міського голови.