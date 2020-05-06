06.05.2020 14:40

Електронні медичні кабінети вже створили 25 тисяч харків'ян

Особисті кабінети на сайті «Helsi.me» з 15 березня створили близько 25 тис. харків'ян.



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Про це в ефірі програми «ШоШоу» на «MFM» повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.



За його словами, на порталі можна обрати лікаря, подивитися графік його роботи, підібрати зручні дату та час прийому і отримати підтвердження запису. Олег Дробот зазначив, що харків'яни також тепер мають доступ до електронної медичної карти і у майбутньому забудуть про існування старих паперових, які потрібно було носити від лікаря до лікаря і відновлювати у разі втрати.



«Все тепер зберігатиметься в одному місці, і у людини буде доступ до історії своїх хвороб, візитів до лікаря тощо. Усі результати аналізів, направлення та рецепти також зберігатимуться у медичному кабінеті», - розповів Олег Дробот.



Він зазначив, що тепер рецепти виписуються в електронному вигляді. У майбутньому планується зробити так, щоб харків'яни могли легко знайти аптеку, де є конкретні препарати, і побачити, де вони дешевше.



«Наша глобальна мрія, щоб препарати за рецептом можна було замовити з доставкою додому. Те ж стосується діагнозів, аналізів та інших медичних документів. Ми бачимо у цьому глобальний сервіс, який повністю змінився, і актуальність сервісу підтверджена цифрами», - зазначив віце-мер.



Олег Дробот повідомив, що також через систему було заплановано 300 тис. візитів до лікаря. Тепер не тільки пацієнтам, а й медикам стало зручніше працювати, оскільки вони можуть ознайомитися з історією хвороб пацієнта в електронному вигляді.



«Ми займаємося тим, щоб усім медспівробітникам було зручно працювати з цією системою, щоб функціонал розвивався. У цілому мова йде про реформу міської медицини, і заготовлена низка перспективних проєктів, які нам підготував мер», - повідомив заступник міського голови.



Нагадаємо, щоб скористатися медичним кабінетом - треба обрати на сайті «Helsi.me» місто Харків, зайти в «Особистий кабінет», ввести номер мобільного телефону і отримати повідомлення з кодом для підтвердження входу. В «Особистому кабінеті» рекомендується заповнити персональні дані для кращого обслуговування. Також харків'яни, які не уклали декларації з сімейним лікарем, можуть заповнити її онлайн, щоб при зверненні до медичного закладу одразу підписати документ.