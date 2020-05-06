06.05.2020 13:45

Харківські лікарі отримали захисні маски, окуляри і комбінезони (ФОТО)

6 травня засоби захисту для медиків передали медичним установам міста Харкова.



://city.kharkov.ua

Гуманітарну допомогу доставили до Міської клінічної лікарні №13. Медпрацівники отримали 50 тис. медичних масок, 2,5 тис. захисних комбінезонів і 600 окулярів від компанії «Епіцентр К».



Як повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, засоби захисту рівномірно розподілять по лікувальних установах в залежності від навантаження, яке вони можуть понести у разі підвищення рівня захворюваності на коронавірус. За його словами, лікарям дуже потрібна підтримка та засоби захисту, тільки за останню добу COVID-19 підтвердили у п'яти медичних працівників міста Харкова.



«Ми доклали максимум зусиль, щоб у всіх лікувальних установах були підготовлені засоби захисту для лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу. Визначено лікувальні установи першої хвилі і допоміжні, якщо буде зростати кількість хворих. Ми рівномірно забезпечуємо медустанови захисними засобами, тому що повинні захищати всіх медиків міста», - зазначив Юрій Сороколат і подякував соціально відповідальному бізнесу за допомогу.



Головний лікар Міської клінічної лікарні №13 Алла Бобейко повідомила, що 13-та лікарня - медустанова першої хвилі для прийняття хворих з підозрою на коронавірус. За її словами, засоби захисту у лікарів, які працюють на плановому прийомі, у стаціонарі, маніпуляції або реанімації - різні і прописані законодавчо. Зараз всі ланки персоналу забезпечені необхідним, але засоби захисту потрібно регулярно оновлювати. Над цим працює міська влада, бізнес і волонтери.



«Добре, що є взаємодія центральної, місцевої влади та бізнесу для подолання викликів. Маємо все для захисту, але потреба в них дуже велика, оскільки повинні регулярно їх міняти. Дуже важливо, щоб медпрацівники відчували підтримку і турботу. Бажаю всім здоров'я, а ми продовжимо працювати», - зазначила Алла Бобейко.



Як повідомив генеральний директор ТОВ «Епіцентр К» Петро Михайлішин, всього у рамках програми допомоги медикам компанія передасть українським лікарям 2 млн медичних масок, 70 тис. захисних комбінезонів і 30 тис. окулярів. Рекомендації компанії щодо потреби регіонів надало Міністерство охорони здоров'я України.