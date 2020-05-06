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06.05.2020  12:21   

Закрытые на коронавирус харьковские больницы откроют после полной дезинфекции - комментарии

В Харькове на карантин закрыли 27-ю и 25-ю больницы в связи со вспышкой коронавируса среди персонала.


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Директор департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрий Сороколат подтвердил, что городские клинические больницы №25 и №27 закрыты для посетителей. 

По его словам, туда поступили пациенты с коронавирусной инфекцией, которую подхватили некоторые медики.

«Принято решение эпидемиологами, не властью, что лучше на какое-то время прикрыть медучреждения на прием, освободить, сделать определенные мероприятия в отношении обработки помещений, наблюдения за персоналом в течении двух недель. И дальше будем работать в обычном режиме», – сообщил Сороколат.

По словам Сороколата, больницы откроют через 2 недели после выписки последнего пациента. Однако сейчас там лечится не много людей. За 14 дней планируют полностью дезинфицировать помещения, чтобы не осталось никаких инфекций.

Источник:   МГ “Объектив”
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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