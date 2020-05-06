Закрытые на коронавирус харьковские больницы откроют после полной дезинфекции - комментарии

В Харькове на карантин закрыли 27-ю и 25-ю больницы в связи со вспышкой коронавируса среди персонала.
Директор департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрий Сороколат подтвердил, что городские клинические больницы №25 и №27 закрыты для посетителей.
По его словам, туда поступили пациенты с коронавирусной инфекцией, которую подхватили некоторые медики.
«Принято решение эпидемиологами, не властью, что лучше на какое-то время прикрыть медучреждения на прием, освободить, сделать определенные мероприятия в отношении обработки помещений, наблюдения за персоналом в течении двух недель. И дальше будем работать в обычном режиме», – сообщил Сороколат.
По словам Сороколата, больницы откроют через 2 недели после выписки последнего пациента. Однако сейчас там лечится не много людей. За 14 дней планируют полностью дезинфицировать помещения, чтобы не осталось никаких инфекций.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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