06.05.2020 11:07

В Харькове на коронавирус заболел известный фотожурналист

Перед этим мужчина лечился от другого заболевания и перенес операцию.



://facebook.com/valeriy.sovet

Об этом на своей странице в " Фейсбук " написал руководитель Харьковской областной организации НСЖУ Валерий Данюк .

"Печальные новости. Зарегистрирован случай коронавируса у ветерана журналистики, в прошлом фотокорреспондента одной из харьковских газет. Больной госпитализирован в 22-й областную инфекционную больницу. Заражение, скорее всего, произошло в больнице, где находился пациент ранее", - написал Данюк.

Он отметил, что журналист, по сведениям врачей, получает необходимое лечение, его состояние стабильное.

По собственной информации Depo.Харкiв, больной COVID-19 фотокорреспондент ранее сотрудничал с рядом изданий, в том числе национальных. Он является автором и участником ряда фотовыставок, в том числе известной фотовыставки "Чернобыль. Я там был». Перед этим мужчина лечился от другого заболевания и перенес операцию.