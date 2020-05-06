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06.05.2020  11:07   

В Харькове на коронавирус заболел известный фотожурналист

Перед этим мужчина лечился от другого заболевания и перенес операцию.


://facebook.com/valeriy.sovet

Об этом на своей странице в " Фейсбук " написал руководитель Харьковской областной организации НСЖУ Валерий Данюк .

"Печальные новости. Зарегистрирован случай коронавируса у ветерана журналистики, в прошлом фотокорреспондента одной из харьковских газет. Больной госпитализирован в 22-й областную инфекционную больницу. Заражение, скорее всего, произошло в больнице, где находился пациент ранее", - написал Данюк.

Он отметил, что журналист, по сведениям врачей, получает необходимое лечение, его состояние стабильное.

По собственной информации Depo.Харкiв, больной COVID-19 фотокорреспондент ранее сотрудничал с рядом изданий, в том числе национальных. Он является автором и участником ряда фотовыставок, в том числе известной фотовыставки "Чернобыль. Я там был». Перед этим мужчина лечился от другого заболевания и перенес операцию.

Источник:   Валерий Данюк
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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