В Харькове на коронавирус заболел известный фотожурналист

Перед этим мужчина лечился от другого заболевания и перенес операцию.
Об этом на своей странице в " Фейсбук " написал руководитель Харьковской областной организации НСЖУ Валерий Данюк .
"Печальные новости. Зарегистрирован случай коронавируса у ветерана журналистики, в прошлом фотокорреспондента одной из харьковских газет. Больной госпитализирован в 22-й областную инфекционную больницу. Заражение, скорее всего, произошло в больнице, где находился пациент ранее", - написал Данюк.
Он отметил, что журналист, по сведениям врачей, получает необходимое лечение, его состояние стабильное.
По собственной информации Depo.Харкiв, больной COVID-19 фотокорреспондент ранее сотрудничал с рядом изданий, в том числе национальных. Он является автором и участником ряда фотовыставок, в том числе известной фотовыставки "Чернобыль. Я там был». Перед этим мужчина лечился от другого заболевания и перенес операцию.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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