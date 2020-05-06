В Харьковской области за сутки зарегистрировали 67 подозрений на COVID-19: Карта распространения инфекции на 6 мая

В сутки с 5 на 6 мая в Харьковской области зарегистрировали 67 новых подозрений на COVID-19
По данным областного лабцентра центра, по состоянию на 10:00 6 мая с начала регистрации инфекции в Харьковской области было зафиксировано 750 подозрений на COVID-19, в том числе
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 67 новых подозрений. Умерли 10 человек, выздоровели 48.
Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксирована в Харькове - 241 человек, на втором месте - Харьковский район (43 человека), на третьем - Змиевской (40 человек).
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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