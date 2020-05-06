Главная Новости Медицина В Харьковской области за сутки зарегистрировали 67 подозрений на COVID-19: Карта распространения инфекции на 6 мая
06.05.2020  10:43   

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 67 подозрений на COVID-19: Карта распространения инфекции на 6 мая

В сутки с 5 на 6 мая в Харьковской области зарегистрировали 67 новых подозрений на COVID-19


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По данным областного лабцентра центра, по состоянию на 10:00 6 мая с начала регистрации инфекции в Харьковской области было зафиксировано 750 подозрений на COVID-19, в том числе

  • 410 случаев подтверждены,
  • 203 опровергнуты,
  • 147 ожидают подтверждения или опровержения. 

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 67 новых подозрений. Умерли 10 человек, выздоровели 48.

Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксирована в Харькове - 241 человек, на втором месте - Харьковский район (43 человека), на третьем - Змиевской (40 человек).

Источник:   Областной лабцентр
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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