Начальник военного госпиталя в Харькове рассказал об опровержении подозрений на коронавирус у военных врачей

За все время тестирования Харьковский лабораторный центр подтвердил коронавирус у 22 человек из военного госпиталя, в том числе у 17 медработников. У половины подозреваемых диагноз снят.
Об этом 4 мая рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрий Подолян.
"Всего от лабораторного центра города Харькова мы получили 22 положительных результата , это и медицинские работники нашего центра, это и пациенты нашего центра. Всего в лабораторном центре Харькова было проведено тестирование 150 человек. Из всех этих 22 результатов у нас оказались положительными, что 5 человек - это пациенты, все остальные - это медицинские работники центра, причем у 11 из них уже повторно проведено тестирование и получено два отрицательных результата, они сняты с учета как положительные ", - сказал Подолян.
"У нас остается (с коронавирусом - ред.) на сегодня 4 пациента и 5 медработников", - добавил он.
Медработники на самоизоляции, их состояние контролирует врач.
"Все пациенты, которые находятся дома, с бессимптомной формой, то есть признаков проявлений острой респираторной болезни нет", - сказал Подолян.
С разрешения командования Медицинских сил анализы повторно проверяли в Национальном военно-медицинском клиническом центре военно-медицинского госпиталя Киева и в лаборатории Запорожья. На вопрос, верифицированы ли эти заведения, Подолян ответить не смог.
С введением карантина "плановых" больных в госпитале не принимают. В отделении неотложной помощи есть 6 коек с дыхательными аппаратами, мониторами наблюдения и кислородными концентраторами, уточнил начальник госпиталя. Еще 40 коек - в инфекционном отделении. Сейчас в палатах госпиталя больных размещают по одному.
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В этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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