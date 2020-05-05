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05.05.2020  15:32   

Начальник военного госпиталя в Харькове рассказал об опровержении подозрений на коронавирус у военных врачей

За все время тестирования Харьковский лабораторный центр подтвердил коронавирус у 22 человек из военного госпиталя, в том числе у 17 медработников. У половины подозреваемых диагноз снят.


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Об этом  4 мая рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрий Подолян.

"Всего от лабораторного центра города Харькова мы получили 22 положительных результата , это и медицинские работники нашего центра, это и пациенты нашего центра.  Всего в лабораторном центре Харькова было проведено  тестирование 150 человек. Из всех этих 22 результатов у нас оказались положительными, что 5 человек - это пациенты, все остальные - это медицинские работники центра, причем у 11 из них уже повторно проведено тестирование и получено два отрицательных результата, они сняты с учета как положительные ", - сказал Подолян.

"У нас остается (с коронавирусом - ред.) на сегодня 4 пациента и 5 медработников", - добавил он.

Медработники на самоизоляции, их состояние контролирует врач.

"Все пациенты, которые находятся дома, с бессимптомной формой, то есть признаков проявлений острой респираторной болезни нет", - сказал Подолян.

С разрешения командования Медицинских сил анализы повторно проверяли в Национальном военно-медицинском клиническом центре военно-медицинского госпиталя  Киева и в лаборатории Запорожья. На вопрос, верифицированы ли эти заведения, Подолян ответить не смог.

С введением карантина "плановых" больных в госпитале не принимают. В отделении неотложной помощи есть 6 коек с дыхательными аппаратами, мониторами наблюдения и кислородными концентраторами, уточнил начальник госпиталя. Еще 40 коек - в инфекционном отделении. Сейчас в палатах госпиталя больных размещают по одному.

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Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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