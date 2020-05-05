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05.05.2020  10:10   

От коронавируса скончался один человек, выздоровевших нет: карта распространения COVID-19 на 5 мая

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 693 подозрения COVID-19, в том числе 26 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 5 мая в области лабораторно подтверждено 380 случай COVID-19 (+19 за сутки). В том числе 10 человек (+1 за сутки) скончались, 37 выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 213 человек (+9 за сутки).

При этом 117 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 92), 196 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, заболели, выявили
 
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