От коронавируса скончался один человек, выздоровевших нет: карта распространения COVID-19 на 5 мая

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 693 подозрения COVID-19, в том числе 26 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 5 мая в области лабораторно подтверждено 380 случай COVID-19 (+19 за сутки). В том числе 10 человек (+1 за сутки) скончались, 37 выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 213 человек (+9 за сутки).
При этом 117 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 92), 196 опровергнуто.
В этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза, слабый туман. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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