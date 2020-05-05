05.05.2020 09:20

Как сохранить психическое здоровье на карантине

Карантин почти на два месяца вынудил украинцев изменить привычный уклад жизни, социальное поведение, общение с близкими.



// izvestia.kharkov.ua

Карантин для подавляющего большинства украинцев, как и жителей всех других стран, – испытания новое, и это не три-четыре дня борьбы с простудой, говорит заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан.



«Очень непростое время, мы такого еще не проходили. Для нас это очень большой вызов, тем более сейчас за окном солнышко, и весна зовет всех на улицу. И огород надо сажать, и сад обрабатывать, и надо что-то делать. Но все равно надо быть организованными, дисциплинированными, делать все, чтобы этот карантин надо было закрыть», – уверена Светлана Горбунова-Рубан.



Соблюдать вынужденные ограничения и не поддаваться общему волнению сложно для многих людей, объясняют врачи. Отсюда и панические атаки, и стрессовые расстройства и депрессии. Специалисты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что «вирус паники» страшнее коронавируса. И кроме физического здоровья следует позаботиться и о психическом. Специалисты дают несколько простых советов решения наиболее распространенных фобий во время карантина.

Советы ВОЗ:



– Если у вас возник страх общения с окружающими - кооперируйтесь в небольшие группы и общайтесь онлайн. Это могут быть и книжные клубы, и кинопросмотры, чемпионаты по играм.

– Депрессия из-за недостаточной активности - займитесь спортивными упражнениями в домашних условиях, посвятите время любимому хобби, саморазвитию.

– Постоянно ищете в интернете симптомы COVID-19 и примеряете на себя - прекратите немедленно это делать! Зато соблюдайте правила личной гигиены, самоизолируйтесь.

– С подозрениями на заболевание обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

– Скупаете в большом количестве продукты и средства гигиены - опомнитесь! Товарного дефицита не будет, воспринимайте услышанную информацию критично.



«Одиноким людям очень трудно, потому что в в обычное время к ним все же приходят и они на улицу выходят, и на скамеечках могут поговорить, и погулять возле своего дома. Сегодня у них такой возможности нет. И есть такое мнение, что нам придется работать с синдромом пережитого карантина», – рассказывает Светлана Горбунова-Рубан.



По данным научных исследований, проведенных во время предыдущих эпидемий, около сорока процентов людей, которые находились на карантине, имели психические нарушения различной степени проявления, и абсолютно все люди имели психологические проявления - тревогу, раздражительность и депрессию как нормальную реакцию на изоляцию.



«Очень страдают от этого карантина люди, которые не работают и не имеют средств к нормальному существованию. У нас есть семьи, обращаются на горячую линию, где и отец и мать на карантине, и двое детей. А я все время говорю, обращайтесь, если вам очень трудно, чем сможем, будем вам помогать», – призывает Светлана Горбунова-Рубан.



Мнение психологов единодушно - чем активнее будут ваши дни, тем меньше времени для печали и тревожных мыслей. Наполните вашу жизнь на карантине смыслом.