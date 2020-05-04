04.05.2020 19:59

Грипп и ОРВИ: госпитализированы 20 человек

О состоянии заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области на 18 неделе 2020 года.



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С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ переболело 5,3% населения области – 140021 человек, из них дети до 17 лет – 83641 (59,7%) человек.

На 18 неделе (27.04.2020 – 03.05.2020) по сравнению с предыдущей произошло снижение показателя заболеваемости (на 15,0%).

Заболело 804 человека, из них 227 (28,2%) – это дети.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий, показатель заболеваемости составляет 30,23 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 92,8%.

Показатели собственных эпидемических порогов не превышены ни в одном из районов области.

Самый высокий показатель по области зарегистрирован в Шевченковском районе – 125,09 на 100 тыс. населения, самый низкий – в Чугуевском – 3,82 на 100 тыс. населения. Заболеваемость не зарегистрирована в Печенежском районе.

Госпитализированы 20 человек, из них 12 детей (60,0%).

С начала эпидсезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 2204 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительный результат - у 980 человек (44,5%).

У 235 человек (23,9%) выявлены вирусы гриппа, из них у 9 человек (3,9%) – вирус гриппа типа А(H3), у 51 (21,7%) – вирус гриппа типа А нетипований, в 103 (43,8%) – вирус гриппа типа А(Н1) и в 72 (30,6%) – вирус гриппа типа В. У 41,2% больных выявлен вирус парагриппа, у 29,3% – РС – вирус, у 4,9% – аденовирус, в 0,4% – метапневмовірус и в 0,3% – риновирус.

По состоянию на 04.05.2020 привито против гриппа 11915 человек, из них 4252 лица из групп риска.