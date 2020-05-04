04.05.2020 17:41

У Харкові - 204 хворих на коронавірус

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я.



//city.kharkov.ua

Станом на 16:00 4 травня в Харкові зафіксовано 204 випадки захворювання на коронавірус.

Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 667 підозр на COVID-19, з яких 361 випадок підтверджений.

Під підозрою залишаються 134 людини. Також за цей час 37 пацієнтів одужали, дев'ять осіб померли, в тому числі троє жителів Харкова.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні 12 тис. 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. Хворобу підтверджено в 855 дітей і 2387 медиків.

За добу зафіксовано 418 нових випадків.