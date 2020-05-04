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04.05.2020  17:41   

У Харкові - 204 хворих на коронавірус

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я.


//city.kharkov.ua
Станом на 16:00 4 травня в Харкові зафіксовано 204 випадки захворювання на коронавірус.
 
Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 667 підозр на COVID-19, з яких 361 випадок підтверджений.
 
Під підозрою залишаються 134 людини. Також за цей час 37 пацієнтів одужали, дев'ять осіб померли, в тому числі троє жителів Харкова.
 
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні 12 тис. 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. Хворобу підтверджено в 855 дітей і 2387 медиків.
 
За добу зафіксовано 418 нових випадків.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, 204 больных, пандемия, эпидемия
 
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