04.05.2020 15:51

Змиевская больница в Харьковской области возобновила работу после карантина

Змиевская больница в Харьковской области, где коронавирус обнаружили в 11 медицинских работников, вновь принимает пациентов.



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Об этом СМИ 4 мая сообщила председатель Змиевской районного совета Татьяна Тимофеева.

По ее словам, сейчас в больнице работают все отделения, кроме детского.

"Открыли после всех санитарных работ, которые там проведены. С 1 мая открытое хирургическое и травматологическое отделения, и терапия принимает с воспалением легких", - сказала Тимофеева.

По ее словам, 11 медиков с диагнозом COVID-19 продолжают находиться на самоизоляции.

На 4 мая в Змиевском районе зафиксировано 36 случаев коронавируса.

О том, что Змиевской больницу в Харьковской области, закрыли для приема пациентов, стало известно 28 апреля.