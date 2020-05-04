04.05.2020 15:05

Из за заболевшего персонала на карантин закрыли харьковские районные больницы на Пушкинской и ХТЗ

В Харькове 25-я городская клиническая многопрофильная больница и 27-я городская клиническая больница закрыты на карантин из-за заболеваемости COVID-19 среди медперсонала.



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О карантине рассказала заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова.

По ее словам, в начале прошлой недели на карантин закрыли Харьковскую городскую клиническую многопрофильную больницу №25. Коронавирус подтвердили в 21 медработника больницы, 20 из которых имели контакт с больным COVID-19 пациентом из терапевтического отделения, еще один случай среди медперсонала с больным пациентом не связан.

Городскую клиническую больницу №27 закрыли в конце прошлой недели, когда у пациента из реанимационного отделения с инфарктом сначала диагностировали пневмонию, а потом обнаружили COVID-19. Этого пациента перевели в инфекционную больницу, где он умер в ночь на 3 мая.

В четырех медработников 27-й больницы, контактировавших с больным, подтвердили коронавирус, еще в одной медсестры, которая не контактировала с больным, также диагностировали COVID.

"По факту регистрации этих случаев при обследовании работников были обнаружены пораженные COVID и медработники. Поэтому те больницы находятся на карантине, медработники обследуются, положительные - отстранены от работы и находятся на самоизоляции в течение двух недель. Те, кто будут не поражены по результатам обследования, после проведения противоэпидемических мероприятий, заключительной дезинфекции учреждения, смогут работать, и больницы будут открыты для приема больных ", - рассказала Сухорукова.

Решение о возобновлении работы медучреждений принимать по две недели.

"В течение двух недель решим. Когда по результатам обследования и проведения мероприятий, будем принимать решение о возобновлении функционирования приема больных в этих больниц", - сказала Сухорукова.

Она отметила, что больные с СOVID проявляют и в других больницах, но если среди инфицированных форуме медработников, закрывают только отделение, где обнаружили больного. По медработниками и пациентами, которые в то время находились в отделении, наблюдают. "Больные оказываются во многих больница, отделение закрываются на прием к проведению противоэпидемических мероприятий", - отметила Сухорукова.