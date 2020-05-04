04.05.2020 12:34

На Харьковщине коронавирус обнаружили у годовалого ребенка

Среди 11 подтвержденных случаев коронавируса в Харьковской области за минувшие сутки - один зафиксировали у годовалого ребенка.



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Об этом 4 мая сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Самому младшему заболевшему (из последних 11 подтверждений) - 1 год. У матери ребенка жалоб на его самочувствие нет. Ребенок активный, растет и развивается соответственно возрасту. За ребенком осуществляется надзор с ежедневным мониторингом состояния здоровья два раза в день", - сказано в сообщении.

К сожалению, погиб еще один человек-71-летний харьковчанин.

С подозрением на коронавирус госпитализировали 102 человека, 32 - на самоизоляции.

Диагноз COVID-19 подтвержден у 84 медиков.

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По итогу, за весь период регистрации, в реионе 667 подозрений (+ 27 за последний день), из них:

▪️ 361 случай заражения подтвержден;

▪️ 172 случаев отклонены;

▪️ 37 больных выздоровевших;

▪️ 9 человек погибли.