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04.05.2020  12:34   

На Харьковщине коронавирус обнаружили у годовалого ребенка

Среди 11 подтвержденных случаев коронавируса в Харьковской области за минувшие сутки - один зафиксировали у годовалого ребенка.


://facebook.com

Об этом 4 мая сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Самому младшему заболевшему (из последних 11 подтверждений) - 1 год. У матери ребенка жалоб на его самочувствие нет. Ребенок активный, растет и развивается соответственно возрасту. За ребенком осуществляется надзор с ежедневным мониторингом состояния здоровья два раза в день", - сказано в сообщении.

К сожалению, погиб еще один человек-71-летний харьковчанин.
С подозрением на коронавирус госпитализировали 102 человека, 32 - на самоизоляции.
Диагноз COVID-19 подтвержден у 84 медиков.

По итогу, за весь период регистрации, в реионе 667 подозрений (+ 27 за последний день), из них:
▪️ 361 случай заражения подтвержден;
▪️ 172 случаев отклонены;
▪️ 37 больных выздоровевших;
▪️ 9 человек погибли.

Источник:   Кучер / Фейсбук
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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