На Харьковщине коронавирус обнаружили у годовалого ребенка

Среди 11 подтвержденных случаев коронавируса в Харьковской области за минувшие сутки - один зафиксировали у годовалого ребенка.
Об этом 4 мая сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
"Самому младшему заболевшему (из последних 11 подтверждений) - 1 год. У матери ребенка жалоб на его самочувствие нет. Ребенок активный, растет и развивается соответственно возрасту. За ребенком осуществляется надзор с ежедневным мониторингом состояния здоровья два раза в день", - сказано в сообщении.
К сожалению, погиб еще один человек-71-летний харьковчанин.
С подозрением на коронавирус госпитализировали 102 человека, 32 - на самоизоляции.
Диагноз COVID-19 подтвержден у 84 медиков.
⠀
По итогу, за весь период регистрации, в реионе 667 подозрений (+ 27 за последний день), из них:
▪️ 361 случай заражения подтвержден;
▪️ 172 случаев отклонены;
▪️ 37 больных выздоровевших;
▪️ 9 человек погибли.
За текущие сутки можно переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях. Главное – следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза, слабый туман. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с.
Этот неофициальный праздник отмечают поклонники культовой фантастической саги Джорджа Лукаса.
влажность:
давление:
ветер: