С завтрашнего дня в клиниках будут разрешены плановые операции, - Степанов (ВИДЕО)

За 50 дней карантина появилась необходимость проведения операций, в том числе по жизненным показателям.
Со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов.
«На время карантина были запрещены плановые операции. Время карантина составляет около 50 дней. У нас действительно есть уже необходимость проведения операций, в том числе по жизненным показателям. Было принято постановление правительства, которое вносит изменения в (постановление. - Ред.) №211. Уже сразу после опубликования, думаю уже завтра, у нас в стране будут разрешены проведение плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям. То есть, если проведение этих операций необходимо человеку, для снижения риска жизни и здоровью человеку», - сообщил Степанов.
«Не было ни одного заражения во время операций», - сказал он.
Министр сообщил, что плановые операции будут проводиться после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.
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