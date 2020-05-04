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04.05.2020  11:16   

С завтрашнего дня в клиниках будут разрешены плановые операции, - Степанов (ВИДЕО)

За 50 дней карантина появилась необходимость проведения операций, в том числе по жизненным показателям.


// АиФ

Со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов.

«На время карантина были запрещены плановые операции. Время карантина составляет около 50 дней. У нас действительно есть уже необходимость проведения операций, в том числе по жизненным показателям. Было принято постановление правительства, которое вносит изменения в (постановление. - Ред.) №211. Уже сразу после опубликования, думаю уже завтра, у нас в стране будут разрешены проведение плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям. То есть, если проведение этих операций необходимо человеку, для снижения риска жизни и здоровью человеку», - сообщил Степанов.

«Не было ни одного заражения во время операций», - сказал он.

Министр сообщил, что плановые операции будут проводиться после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.


 

 

 

Источник:   Цензор
 Тэги:  карантин, плановые операции, больница
 
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