На Харьковщине еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на 4 мая

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 667 подозрений COVID-19, в том числе 27 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 4 мая в области лабораторно подтверждено 361 случай COVID-19 (+11 за сутки). В том числе 9 человек (+1 за сутки) скончались, 37 выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 204 человек (+9 за сутки).
При этом 134 случая остаются под подозрением (в Харькове – 200), 172 опровергнуто.
За текущие сутки можно переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях. Главное – следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы
Первый день недели будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Этот неофициальный праздник отмечают поклонники культовой фантастической саги Джорджа Лукаса.
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