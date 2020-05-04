04.05.2020 10:16

На Харьковщине еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на 4 мая

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 667 подозрений COVID-19, в том числе 27 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 4 мая в области лабораторно подтверждено 361 случай COVID-19 (+11 за сутки). В том числе 9 человек (+1 за сутки) скончались, 37 выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 204 человек (+9 за сутки).



При этом 134 случая остаются под подозрением (в Харькове – 200), 172 опровергнуто.