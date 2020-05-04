04.05.2020 09:37

В Харькове и области выявлен 361 случай коронавируса, – МОЗ

Количество заболевших увеличилось на 11 человек.



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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Болезнь подтвержденоа у 855 детей и 2387 медиков.



За сутки зафиксировано 418 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 436 случаев;

Волынская область - 340 случаев;

Днепропетровская область - 460 случаев;

Донецкая область - 81 случай;

Житомирская область - 430 случаев;

Закарпатская область - 531 случай;

Запорожская область - 285 случаев;

Ивано-Франковская область - 984 случая;

Кировоградская область - 401 случай;

м. Киев - 1535 случаев;

Киевская область - 853 случая;

Львовская область - 506 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 161 случай;

Одесская область - 427 случаев;

Полтавская область - 227 случаев;

Ровенская область - 750 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Тернопольская область - 896 случаев;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 139 случаев;

Хмельницкая область - 116 случаев;

Черновицкая область - 1887 случаев;

Черкасская область - 312 случаев;

Черниговская область - 64 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.