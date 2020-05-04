В Харькове и области выявлен 361 случай коронавируса, – МОЗ

Количество заболевших увеличилось на 11 человек.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Болезнь подтвержденоа у 855 детей и 2387 медиков.
За сутки зафиксировано 418 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 436 случаев;
Волынская область - 340 случаев;
Днепропетровская область - 460 случаев;
Донецкая область - 81 случай;
Житомирская область - 430 случаев;
Закарпатская область - 531 случай;
Запорожская область - 285 случаев;
Ивано-Франковская область - 984 случая;
Кировоградская область - 401 случай;
м. Киев - 1535 случаев;
Киевская область - 853 случая;
Львовская область - 506 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 161 случай;
Одесская область - 427 случаев;
Полтавская область - 227 случаев;
Ровенская область - 750 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 896 случаев;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 139 случаев;
Хмельницкая область - 116 случаев;
Черновицкая область - 1887 случаев;
Черкасская область - 312 случаев;
Черниговская область - 64 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
За текущие сутки можно переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях. Главное – следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы
Первый день недели будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Этот неофициальный праздник отмечают поклонники культовой фантастической саги Джорджа Лукаса.
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