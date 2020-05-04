Главная Новости Медицина В Харькове и области выявлен 361 случай коронавируса, – МОЗ
04.05.2020  09:37   

В Харькове и области выявлен 361 случай коронавируса, – МОЗ

Количество заболевших увеличилось на 11 человек.


// Facebook

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Болезнь подтвержденоа у 855 детей и 2387 медиков.

За сутки зафиксировано 418 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

    Винницкая область - 436 случаев;
    Волынская область - 340 случаев;
    Днепропетровская область - 460 случаев;
    Донецкая область - 81 случай;
    Житомирская область - 430 случаев;
    Закарпатская область - 531 случай;
    Запорожская область - 285 случаев;
    Ивано-Франковская область - 984 случая;
    Кировоградская область - 401 случай;
    м. Киев - 1535 случаев;
    Киевская область - 853 случая;
    Львовская область - 506 случаев;
    Луганская область - 37 случаев;
    Николаевская область - 161 случай;
    Одесская область - 427 случаев;
    Полтавская область - 227 случаев;
    Ровенская область - 750 случаев;
    Сумская область - 112 случаев;
    Тернопольская область - 896 случаев;
    Харьковская область - 361 случай;
    Херсонская область - 139 случаев;
    Хмельницкая область - 116 случаев;
    Черновицкая область - 1887 случаев;
    Черкасская область - 312 случаев;
    Черниговская область - 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, заболели, выявили
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.05 Культура и Туризм Харьковская галерея проводит персональную онлайн-выставку абстрактной живописи художницы Елены Голембовской 04.05 Медицина На Харьковщине еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на 4 мая 03.05 Медицина Двое медиков с коронавирусом – в реанимации на кислородной маске
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 