02.05.2020 11:22

Двое вчерашних умерших от коронавируса поздно обратились за медицинской помощью

За сутки от коронавирусной болезни умерли двое жителей города Харькова – 65 и 69 лет.



// Facebook

Оба скончавшихся имели сопутствующие заболевания. В первом случае это гипертония + ожирение, а во втором – гипертония + кардиосклероз, сообщил в ежедневной сводке глава ХОГА Алексей Кучер

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По его словам, люди поздно обратились за медицинской помощью.

«Один из умерших считал себя больным с 1 апреля. При этом за медицинской помощью он обратился лишь 22 апреля, когда самостоятельно прибыл в больницу. Во втором случае скончавшаяся считала себя больной с 14 апреля. И 28 апреля обратилась за медицинской помощью», – написал он.

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 41 случай заболевания COVID-19. Это - жители Харькова, Балаклейского, Дергачевского, Змиевского, Золочевского, Красноградского, Купянского, Сахновщинского, Харьковского, Чугуевского районов.

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Госпитализированы с COVID-19116 человек (4 из них в реанимации на кислородной поддержке (маске), 158 на самоизоляции. Среди лиц в реанимации на кислородной маске - 2 медика.

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С подозрением на коронавирус госпитализированы 105 человек. 34 - на самоизоляции.

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За весь период зафиксировано 589 подозрений на COVID-19 (25 за последние сутки), из них:

▪️ 315 случаев подтверждено;

▪️ 135 случаев опровергнуто;

▪️ 35 больных выздоровели;

▪️ 6 больных умерли.