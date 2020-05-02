Главная Новости Медицина За праздники – 37 новых случаев коронавируса (МОЗ)
02.05.2020  10:11   

За праздники – 37 новых случаев коронавируса (МОЗ)

На утро 2 мая в Харькове и области выявили 311 случаев коронавирусной болезни.


// Facebook

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2250 медиков.

За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

    Винницкая область - 427 случаев;
    Волынская область - 315 случаев;
    Днепропетровская область - 436 случаев;
    Донецкая область - 70 случаев;
    Житомирская область - 393 случая;
    Закарпатская область - 496 случаев;
    Запорожская область - 267 случаев;
    Ивано-Франковская область - 942 случая;
    Кировоградская область - 394 случая;
    г. Киев - 1494 случая;
    Киевская область - 747 случаев;
    Львовская область - 465 случаев;
    Луганская область - 37 случаев;
    Николаевская область - 140 случаев;
    Одесская область - 329 случаев;
    Полтавская область - 212 случаев;
    Ровенская область - 689 случаев;
    Сумская область - 105 случаев;
    Тернопольская область - 823 случая;
    Харьковская область - 311 случаев;
    Херсонская область - 121 случай;
    Хмельницкая область - 98 случаев;
    Черновицкая область - 1745 случаев;
    Черкасская область - 304 случая;
    Черниговская область - 51 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3452 человек, из них 145 детей и 387 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, заболели, выявили
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.05 Общество Закрытые границы: где украинцам отдыхать летом? 02.05 Медицина Двое вчерашних умерших от коронавируса поздно обратились за медицинской помощью 02.05 Криминал и происшествия Полицейские продолжают ловить нарушителей самоизоляции
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 