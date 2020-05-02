За праздники – 37 новых случаев коронавируса (МОЗ)

На утро 2 мая в Харькове и области выявили 311 случаев коронавирусной болезни.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2250 медиков.
За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 427 случаев;
Волынская область - 315 случаев;
Днепропетровская область - 436 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 393 случая;
Закарпатская область - 496 случаев;
Запорожская область - 267 случаев;
Ивано-Франковская область - 942 случая;
Кировоградская область - 394 случая;
г. Киев - 1494 случая;
Киевская область - 747 случаев;
Львовская область - 465 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 140 случаев;
Одесская область - 329 случаев;
Полтавская область - 212 случаев;
Ровенская область - 689 случаев;
Сумская область - 105 случаев;
Тернопольская область - 823 случая;
Харьковская область - 311 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 98 случаев;
Черновицкая область - 1745 случаев;
Черкасская область - 304 случая;
Черниговская область - 51 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3452 человек, из них 145 детей и 387 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.
День не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
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