02.05.2020 10:11

За праздники – 37 новых случаев коронавируса (МОЗ)

На утро 2 мая в Харькове и области выявили 311 случаев коронавирусной болезни.



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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2250 медиков.



За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 427 случаев;

Волынская область - 315 случаев;

Днепропетровская область - 436 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 393 случая;

Закарпатская область - 496 случаев;

Запорожская область - 267 случаев;

Ивано-Франковская область - 942 случая;

Кировоградская область - 394 случая;

г. Киев - 1494 случая;

Киевская область - 747 случаев;

Львовская область - 465 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 140 случаев;

Одесская область - 329 случаев;

Полтавская область - 212 случаев;

Ровенская область - 689 случаев;

Сумская область - 105 случаев;

Тернопольская область - 823 случая;

Харьковская область - 311 случаев;

Херсонская область - 121 случай;

Хмельницкая область - 98 случаев;

Черновицкая область - 1745 случаев;

Черкасская область - 304 случая;

Черниговская область - 51 случай.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3452 человек, из них 145 детей и 387 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.