В Харькове и области выявлено 274 случая коронавируса: карта распространения COVID-19 на 30 апреля

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 564 подозрения COVID-19, в том числе 50 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 1 мая в области лабораторно подтверждено 274 случаев COVID-19 (+25 за сутки). В том числе четыре человека скончались, 26 (+6 за прошедшие сутки) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 144 человек (+15 за сутки).
При этом 155 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 112), 125 опровергнуто.
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В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.
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