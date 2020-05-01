01.05.2020 11:15

В Харькове и области выявлено 274 случая коронавируса: карта распространения COVID-19 на 30 апреля

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 564 подозрения COVID-19, в том числе 50 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 1 мая в области лабораторно подтверждено 274 случаев COVID-19 (+25 за сутки). В том числе четыре человека скончались, 26 (+6 за прошедшие сутки) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 144 человек (+15 за сутки).



При этом 155 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 112), 125 опровергнуто.