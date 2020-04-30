Перед майскими праздниками лидерами по подтвержденному диагнозу COVID-19 стали Харьков и пригороды

В Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден лабораторно у 65 медицинских работников
Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер .
По его сведениям, за последние сутки лабораторно подтверждено 12 случаев заболевания COVID-19: у жителей Харькова, Харьковского и Змиевского районов.
С подтвержденным диагнозом госпитализированы 98 человек, 127 - на самоизоляции. 1 человек подключена к аппарату ИВЛ, 2 - на кислородной маске. С подозрением на коронавирус госпитализированы 109 человек, 35 - на самоизоляции.
Диагноз COVID-19 подтвержден у 65 медиков.
"Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 514 подозрений на COVID-19 (+31 за последние сутки), из них:
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