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30.04.2020  13:03   

Перед майскими праздниками лидерами по подтвержденному диагнозу COVID-19 стали Харьков и пригороды

В Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден лабораторно у 65 медицинских работников


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Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер .

По его сведениям, за последние сутки лабораторно подтверждено 12 случаев заболевания COVID-19: у жителей Харькова, Харьковского и Змиевского районов.

С подтвержденным диагнозом госпитализированы 98 человек, 127 - на самоизоляции. 1 человек подключена к аппарату ИВЛ, 2 - на кислородной маске. С подозрением на коронавирус госпитализированы 109 человек, 35 - на самоизоляции. 

Диагноз COVID-19 подтвержден у 65 медиков.

"Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 514 подозрений на COVID-19 (+31 за последние сутки), из них:

  • 249 случаев подтверждено;
  • 121 случай опровергнуто,
  • 25 человек выздоровели,
  • 4 человека умерли", - подытожил Кучер.

Источник:   Кучер / телеграмм канал
 Тэги:  корановирус, карантин, харьков, сессия, горбунова, доклад
 
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