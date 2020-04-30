30.04.2020 10:14

Карта распространения COVID-19 в Харькове и области на 30 апреля

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 514 подозрения COVID-19, в том числе 31 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 30 апреля в области лабораторно подтверждено 249 случаев COVID-19 (+12 за сутки). В том числе четыре человека скончались, 20 (+1 за прошедшие сутки) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 129 человек (+10 за сутки).



При этом 144 случая остаются под подозрением ( в Харькове – 103), 121 опровергнут.