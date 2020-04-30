Карта распространения COVID-19 в Харькове и области на 30 апреля

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 514 подозрения COVID-19, в том числе 31 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 30 апреля в области лабораторно подтверждено 249 случаев COVID-19 (+12 за сутки). В том числе четыре человека скончались, 20 (+1 за прошедшие сутки) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 129 человек (+10 за сутки).
При этом 144 случая остаются под подозрением ( в Харькове – 103), 121 опровергнут.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Праздник защитников границы перенесен на 30 апреля указом Президента Украины по случаю 100-летия создания пограничного ведомства.
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