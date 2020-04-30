Главная Новости Медицина В Харькове и области выявили 249 больных коронавирусом
30.04.2020  09:36   

В Харькове и области выявили 249 больных коронавирусом

За сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 12 человек.


// Facebook

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 417 случаев;
Волынская область - 280 случаев;
Днепропетровская область - 347 случаев;
Донецкая область - 68 случаев;
Житомирская область - 374 случая;
Закарпатская область - 419 случаев;
Запорожская область - 243 случая;
Ивано-Франковская область - 862 случая;
Кировоградская область - 391 случай;
м. Киев - 1401 случай;
Киевская область - 664 случая;
Львовская область - 430 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 277 случаев;
Полтавская область - 203 случая;
Ровенская область - 637 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 779 случаев;
Харьковская область - 249 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 82 случая;
Черновицкая область - 1571 случай;
Черкасская область - 290 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 29062 сообщение о подозрении на COVID-19.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  коронавирус, карантин, статистика, заболели, выявили
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.04 Медицина Инфекционная больница переведена на рельсы борьбы с коронавирусом 29.04 Медицина У Харкові - 119 хворих на коронавірус 29.04 Спорт Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина уступила во втором мачте кибертурнира
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 