Инфекционная больница переведена на рельсы борьбы с коронавирусом

Об этом сообщил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов.
11 тяжелобольных - в реанимации (на 12 коек).
Но больница в состоянии развернуть еще 30 мест с ИШВЛ в реанимации.
Как отметил руководитель медучреждения, на данный момент инфекционная больница полностью переведена на рельсы борьбы с коронавирусом.
С инфекцией продолжают бороться протовомалярийным препаратом.
Еще двух препаратов, один из них применяется для излечение от СПИДа, в больнице нет
С другой стороны, в больнице выяснили, что успешно можно применять против корнавируса препарат умифинавир (киевский аналог - имустад, харьковский - арбивир)
Его используют на региональном уровне.
Решается вопрос с Минздравом о его применении на всеукраинском уровне
Прмиеняются в борьбе с болезнью и антибиотики.
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
влажность:
давление:
ветер: