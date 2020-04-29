29.04.2020 19:56

Инфекционная больница переведена на рельсы борьбы с коронавирусом

Об этом сообщил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов.



Инфекционная больница переведена на рельсы борьбы с коронавирусом



На данный момент в Харьковской областной инфекционной больнице находится на излеснии 151 человек. Большинство из них - с подозрением на корнавирус. 60 человек - с подтвержденным диагнозом. Об этом во время интервью на Суспільне Харків сообщил директор медучреждения Павел Нартов.

11 тяжелобольных - в реанимации (на 12 коек).

Но больница в состоянии развернуть еще 30 мест с ИШВЛ в реанимации.

Как отметил руководитель медучреждения, на данный момент инфекционная больница полностью переведена на рельсы борьбы с коронавирусом.

С инфекцией продолжают бороться протовомалярийным препаратом.

Еще двух препаратов, один из них применяется для излечение от СПИДа, в больнице нет

С другой стороны, в больнице выяснили, что успешно можно применять против корнавируса препарат умифинавир (киевский аналог - имустад, харьковский - арбивир)

Его используют на региональном уровне.

Решается вопрос с Минздравом о его применении на всеукраинском уровне

Прмиеняются в борьбе с болезнью и антибиотики.