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29.04.2020  19:56   

Инфекционная больница переведена на рельсы борьбы с коронавирусом

Об этом сообщил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов.


Инфекционная больница переведена на рельсы борьбы с коронавирусом
На данный момент в Харьковской областной инфекционной больнице находится на излеснии 151 человек. Большинство из них - с подозрением на корнавирус. 60 человек  - с подтвержденным диагнозом. Об этом во время интервью на Суспільне Харків сообщил директор медучреждения Павел Нартов.

11 тяжелобольных - в реанимации (на 12 коек). 

Но больница в состоянии развернуть еще 30 мест с ИШВЛ в реанимации.

Как отметил руководитель медучреждения, на данный момент инфекционная больница полностью переведена на рельсы борьбы с коронавирусом.

С инфекцией продолжают бороться протовомалярийным препаратом.

Еще двух препаратов, один из них применяется для излечение от СПИДа,  в больнице нет

С другой стороны, в больнице выяснили, что успешно можно применять против корнавируса препарат умифинавир (киевский аналог - имустад, харьковский - арбивир)

Его используют на региональном уровне.

Решается вопрос с Минздравом о его применении на всеукраинском уровне 

Прмиеняются в борьбе с болезнью и антибиотики.

Тэги:  карантин, инфекционная больница, харьков, коронавирус, нартов, пандемия, эпидемия
 
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